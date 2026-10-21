The countries of the North Atlantic Alliance are actively strengthening in the Black Sea zone — the attacks of Russian drones in the region "stirred up the NATO quagmire.
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