Счастье для всех даром. 41 триллион на борьбу с бедностью

Сергей ЕПолитикаСчастье для всех даром. 41 триллион на борьбу с бедностью Выступая перед вновь избранными депутатами Государственной Думы, Владимир Путин назвал главного врага российского общества.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславАприори.ТОТерехов ОлегА говорят денег нет на пенсионеров, индексировать пенсии работающим пенсионерам не из чего нарушая при этом Конституцию. Вон в Москве пенсионерам даже за прививку по десять тыр выдают. А на остальных россиян денег нет!Vladimir LioubimcevДо народа это не дойдет. "Административный ресурс", что тебе та саранча, или бездонная черная дырка. ВСЕ ЗАГЛОТЯТ БЕЗ ОСТАТКА! Разворуют.Серж Прологов"...граждане проголосовали против. Опасаясь, что многие, получив "халяву", просто перестанут работать. В Финляндии доходили до стадии эксперимента – пока признанного неудачным.". Давайте и мы по граблям потопчемся!Сергей ВергунКаждое выделение денег сопровождается повышением цен. Видимо, нужно идти другим путём. Что толку от выделения денег пенсионерам. школьникам и силовикам, если это была разовая акция. а цены выросли навсегда?! Было в стране много сахара и цены упали до 25 руб, а сейчас снова 47, видимо, идёт сахар за границу. Понимаю, производителей тоже обижать нельзя, но нужно искать какой-то баланс.ВПВАлентина ПлаксинаНе знают как поднять покупательский уровень? Просто- сделайте бесплатным все оплаты ЖКХ у населения появятся деньги, поднимите уровень зарплат или заставьте хозяев предприятий не выдавать основной заработок в конвертах, лишая этим хорошей пенсии в будущем.Снизьте пенсионный стаж, займитесь наконец бесплатной медициной, а настоящая "медицина", если не хочешь умереть, съедает всю пенсию только за одно обследование.Прижмите наконец компании энергоресурсные, которые грабят людей.Да еще много чего...слов нет.МНМатвеев НиколайНадо народу давать удочку, а не подачки, взятки от руководства. От этого принципа идет благосостояние народа, рождаемость, развитие. А планов развития страны вообще никогда от власти не было и не предвидится. Потому все обещания- это обнищание народа. Нет способных в руководстве поднять экономику и народ. Увы.БОБорис ОсиповЭти деньги не на халяву, а для поднятия зарплат...Комментировать
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