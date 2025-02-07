Посол Кузнецов: Финляндия не собирается открывать границу с Россией

Это исключительно политическое решение Посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что финское правительство не намерено в обозримой перспективе открывать границу с нашей страной.
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