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Петербургский дневник

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Посол Кузнецов: Финляндия не собирается открывать границу с Россией

Посол Кузнецов: Финляндия не собирается открывать границу с Россией

Это исключительно политическое решение Посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что финское правительство не намерено в обозримой перспективе открывать границу с нашей страной.

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