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Лидер Южной Осетии Гаглоев заявил о готовности к референдуму по вхождению в состав России

Лидер Южной Осетии Гаглоев заявил о готовности к референдуму по вхождению в состав России

flickr.com/Marco Fieber/CC BY-NC-ND 2.0 Россия является стратегическим союзником Южной Осетии. Все шаги относительно возможного вхождения республики в состав РФ должны быть согласованы с Москвой, заявил избранный президент страны Алан Гаглоев.

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