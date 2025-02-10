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Российская армия готовится к броску на Днепр и Запорожье

Российская армия готовится к броску на Днепр и Запорожье

Российская армия в последние время снизила темпы наступления, накапливая силы для новых ударов. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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