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ИЗВЕСТИЯ iz

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В Турции заявили о необходимости отклонить заявку Швеции на членство в НАТО

В Турции заявили о необходимости отклонить заявку Швеции на членство в НАТО

Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО и решительно выступить против стратегии расширения НАТО на Восток, при этом сама страна, в свою очередь, также должна покинуть альянс, поскольку пребывание в нем сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции.

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