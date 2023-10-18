В Турции заявили о необходимости отклонить заявку Швеции на членство в НАТО

Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО и решительно выступить против стратегии расширения НАТО на Восток, при этом сама страна, в свою очередь, также должна покинуть альянс, поскольку пребывание в нем сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции.
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