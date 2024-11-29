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Военные напомнили прямой запрет Белоусова: Выкрутасы генералов грозят катастрофой. Операторов ПВО и дроноводов гонят на штурм

Военные напомнили прямой запрет Белоусова: Выкрутасы генералов грозят катастрофой. Операторов ПВО и дроноводов гонят на штурм

Выкрутасы генералов, желающих побыстрее передать "красивые отчёты", вновь грозят катастрофой - в сети жалуются, что операторов ПВО и дроноводов гонят на штурм, где они гарантированно становятся "200" и "300".

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