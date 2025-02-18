Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Америка имитирует Путина. В США признали правоту президента России.

Америка имитирует Путина. В США признали правоту президента России.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency Текст: Семен Николаев «Политика есть искусство предвидения настоящего» – сказал когда-то известный французский государственный деятель XVIII века Жак Тюрго.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Когда Трамп в 4-5 раз займет табаретку в белом доме, может быть он поймет слова Путина, дай то Бог.
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1 д.
ЕК
Елена Каратеева
Можно долго рассуждать на тему, каким должен быть мир, и никто никогда не придёт к единомыслию: таков закон - всяк мыслит по-своём. Так стоит ли копья ломать? Если мир строится на принципах многополярности, тогда надо развиваться каждой стране с учётом имеющихся возможностей, как было всегда - богатый покупал свободу бедного, сильный отбирал свободу у слабого и т. д. Страны меняли свои очертания на картах, переходили от одних хозяев к другим. Страны, как и люди, наделены разным набором качеств, способствующих или препятствующих развитию, процветанию, сохранению; они имеют различное географическое положение, климатические условия и прочее. Страны неравны друг другу, как и люди. Признавая это, мы не можем не признавать и того факта, что кто-то в этой череде стран окажется самым сильным, самым могущественным, и он-то будет навязывать всем остальным свой взгляд на мир, приводя его к единообразию и целостности, к универсальности, чтобы легко решать свои задачи на пути к цели. А целью является упрочение этого порядка, сохранение этой целостности. Дробление этой целостности приведёт к уничтожению всей формы, всего порядка. Что мы и видим сейчас. Термином &quot; многополярность&quot; не совсем удачно описана существующая картина мира, но ее можно уподобить &quot;сиамским близнецам&quot;, имеющим одну кровеносную систему, два тела,  две головы, четыре руки и т. д. Разделив их, мы не гарантируем этим разделенным частям жизнеспособность. Жизнеспособность определяется всем набором качеств человека. Общей &quot;кровеносной системой&quot; сейчас является доллар, но он - собственность одной страны, а все остальные им только пользуются. Эта собственность всегда должна быть возвращена своему хозяину, США. А возврат её хозяину означает, по сути, смерть того, кто этой &quot;кровью&quot; наполнил свою кровеносную систему. Я, надеюсь, меня поняли правильно: речь идёт о финансово-кредитной системе. Значит странам надо отделяться друг от друга в первую очередь не &quot;китайскими&quot; стенами, а собственными деньгами, учитывая в денежной единице традиционно золото( как было во все века) , а так же имеющимся в стране набором условий для жизнеобеспечения человека, как-то: питьевой воды, пахотной земли, источников тепла.
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1 д.
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