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Сушинский о начале пути в бизнесе: «Я себя ограничивал в тратах, не покупал «Феррари» и что-то подобное, на что можно было бахнуть деньги. Вкладывался в дело»

– Омский период карьеры для вас был знаменательным и в том плане, что вы тогда делали свои первые шаги в бизнесе, начали гонять машины из Германии на продажу.

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