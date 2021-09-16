Во Владивостоке определили победителей чемпионата Военно-Морского Флота по гребле на шлюпках на дистанции 1000 метров

Чемпионаты ВМФ по гребно-парусным видам спорта, куда входят гребля на шлюпках, гребно-парусное двоеборье, парусные гонки и дальнее спортивное плавание проходят на Тихоокеанском флоте в период с 11 по 20 сентября в акватории Амурского залива.