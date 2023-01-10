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Сатановский предложил задержать олигархов, которые выводят в ходе СВО из России активы, полученные в 90-е

Сатановский предложил задержать олигархов, которые выводят в ходе СВО из России активы, полученные в 90-е

Политолог и аналитик Евгений Сатановский заявил том, что россияне реагируют на ход спецоперации на Украине адекватно и поддерживают ее, чего нельзя сказать о чиновничьей, культурной, политической и деловой элите, которая порой ставит палки в колеса.

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