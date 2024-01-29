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Война не рыцарский турнир. Не пора ли снять белые перчатки?

Война не рыцарский турнир. Не пора ли снять белые перчатки?

Виктор Анисимов  Война не рыцарский турнир и оставляет слишком мало места для взаимных раскланиваний, тем более что вторая сторона с раскланиваниями вовсе не спешит, а наоборот старается воевать самым подлым способом.

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Комментарии
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Sinelnikov Vladimir
Антисемитизм не истребим, как сифилис
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1 час.
Борис Леонтьев
Глупый опрос. Есть такая русскоя поговорка «лежачего не бьют». Так вот когда так говорят про раненного лежачего противника — это благородство. А когда это говорят про залёгшего на земле снайпера врага — это уже преступление против своих братьев по оружию. Так что понятие «благородно», оно всегда зависит от ситуации.
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54 мин.
ЕС
Евгений Саваровский
В идеологии жидов один вопрос - как можно больше уничтожить славян и освободить территорию для создания еврейского халифата. Город Умань и его окресности забиты жидами и они получают хорошие пособия. Зе выполняет волю мирового еврейства.
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3 мин.

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