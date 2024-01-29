Война не рыцарский турнир. Не пора ли снять белые перчатки?

Борис Леонтьев

Глупый опрос. Есть такая русскоя поговорка «лежачего не бьют». Так вот когда так говорят про раненного лежачего противника — это благородство. А когда это говорят про залёгшего на земле снайпера врага — это уже преступление против своих братьев по оружию. Так что понятие «благородно», оно всегда зависит от ситуации.