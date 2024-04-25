BIOCAD разработали препарат для людей с геном HLA-B27

В России разработали первый в мире препарат с уникальным механизмом действия, способный помочь пациентам с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом (болезнь Бехтерева), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.
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