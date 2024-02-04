ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Травят наших животных! Не покупатьИз продажи в РФ п...
  • Эльдар Алиев
    🙏🫣😢Пропавший Ми-8 ру...
  • Betahon
    Повнимательнее надо было смотреть мыльные сериалы "Богатые тоже плачут"...Наемник ВСУ из Бр...

Синоптики рассказали о возвращении зимы в Москву

Синоптики рассказали о возвращении зимы в Москву

Зимняя погода вернется в Москву в ближайшую неделю. Об этом 4 февраля сообщил центр погоды «Фобос».«Период аномально теплой погоды, длившийся в Центральной России почти две недели, подходит к концу, и предстоящая неделя даст старт грядущему арктическому похолоданию», — говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх