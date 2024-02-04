Синоптики рассказали о возвращении зимы в Москву

Зимняя погода вернется в Москву в ближайшую неделю. Об этом 4 февраля сообщил центр погоды «Фобос».«Период аномально теплой погоды, длившийся в Центральной России почти две недели, подходит к концу, и предстоящая неделя даст старт грядущему арктическому похолоданию», — говорится в сообщении.