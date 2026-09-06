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Два человека погибли, ещё два ранены при атаках БПЛА на Белгородскую область

Два человека погибли, ещё два ранены при атаках БПЛА на Белгородскую область

В результате атак ВСУ на Белгородскую область два мирных жителя погибли, ещё двое пострадали. Об этом сообщил региональный оперштаб в «Максе».

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