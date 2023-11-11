Пушков: поддержка Израиля будет иметь последствия для США в других регионах

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что так называемое американское лидерство находится в глубоком кризисе, комментируя материал СNN о том, что поддержка Израиля может привести к резкому ухудшению отношений Соединенных Штатов с арабскими странами.