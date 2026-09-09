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Киев пытается спасти склады с боеприпасами от российских ракет и дронов

Киев пытается спасти склады с боеприпасами от российских ракет и дронов

ВС РФ ударами различных средств поражения по объектам в Киеве и области пытаются уничтожить децентрализованные склады вооружения ВСУ на коммерческих объектах.

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