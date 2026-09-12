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Формула-3. Испания. Наэль выиграл 1-ю гонку, Уортон – 2-й, Пауэлл – 3-й

Пилот « Кампоса » Теофил Наэль одержал победу в первой гонке в рамках уик-энда «Формулы-3» на новой трассе в Мадриде.

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