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Крикалев не исключил, что эксплуатацию МКС после 2028 года может быть продлена

Крикалев не исключил, что эксплуатацию МКС после 2028 года может быть продлена

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, Россия намерена использовать Международную космическую станцию (МКС) до 2028 года, с возможным продлением эксплуатации в будущем в зависимости от обстоятельств.

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