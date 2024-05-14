Крикалев не исключил, что эксплуатацию МКС после 2028 года может быть продлена

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, Россия намерена использовать Международную космическую станцию (МКС) до 2028 года, с возможным продлением эксплуатации в будущем в зависимости от обстоятельств.
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