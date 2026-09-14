В Приморье автомобильный мост рухнул из-за проезда лесовоза

В Пожарском округе Приморского края обрушился автомобильный мост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта региона.
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