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ВС РФ ударили по погранпереходу между Украиной и Польшей

ВС РФ ударили по погранпереходу между Украиной и Польшей

Российские войска поразили беспилотниками "Герань" международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области и железнодорожный состав ВСУ в районе населенного пункта Рымачи, сообщило Минобороны РФ во вторник, 15 сентября 2026 года.

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