Петербургские силовики задержали блогера Мироса во время вечеринки в клубе

Блогер Владос Мирос. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladosmiros В Санкт-Петербурге силовики задержали популярного бьюти-блогера Владоса Мироса.
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