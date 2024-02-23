Марина Ахмедова: Она теперь просто ждёт, когда ей скажут, что Россия победила

Кошмар Пусть земля тебе будет пухом – литературный перевод популярной римской эпитафии Sit Tibi Terra Levis, что дословно означает «Да будет земля тебя легкой». Строго говоря, эта фраза является аналогом современному христианскому «покойся с миром» https://ekb.ritual.ru/poleznaya-informatsiya/stati/pust-zemlya-budet-pukhom-pozhelanie-blagopoluchiya-ili-proklyatie/ Статьи ekb ritual

ninikooo Митусова Вечная память героям- нашим мальчишкам, отцам и делам!!! Пусть земля им будет пухом… Царствие им Небесное! Они все живы, пока мы о них помним…