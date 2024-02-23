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Марина Ахмедова: Она теперь просто ждёт, когда ей скажут, что Россия победила

Марина Ахмедова: Она теперь просто ждёт, когда ей скажут, что Россия победила

В поселковом кафе тихо идут поминки. Здесь — приграничье. После распада Союза граница прошла буквально по огородам и по кладбищу.

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Комментарии
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Кошмар
Пусть земля тебе будет пухом – литературный перевод популярной римской эпитафии Sit Tibi Terra Levis, что дословно означает «Да будет земля тебя легкой». Строго говоря, эта фраза является аналогом современному христианскому «покойся с миром»  https://ekb.ritual.ru/poleznaya-informatsiya/stati/pust-zemlya-budet-pukhom-pozhelanie-blagopoluchiya-ili-proklyatie/
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ekb ritual
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1 час.
ninikooo Митусова
Вечная память героям- нашим мальчишкам, отцам и делам!!! Пусть земля им будет пухом… Царствие им Небесное! Они все живы, пока мы о них помним…
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55 мин.
Василий Никитин
Вот вместо всякой х.... по госканалам, надо показывать и говорить о наших героях, а они все на передовой ГЕРОИ!!!
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14 мин.

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