В поселковом кафе тихо идут поминки. Здесь — приграничье. После распада Союза граница прошла буквально по огородам и по кладбищу.
Марина Ахмедова: Она теперь просто ждёт, когда ей скажут, что Россия победила
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
Пусть земля тебе будет пухом – литературный перевод популярной римской эпитафии Sit Tibi Terra Levis, что дословно означает «Да будет земля тебя легкой». Строго говоря, эта фраза является аналогом современному христианскому «покойся с миром» https://ekb.ritual.ru/poleznaya-informatsiya/stati/pust-zemlya-budet-pukhom-pozhelanie-blagopoluchiya-ili-proklyatie/
Статьи
ekb ritual
Ответить
1 час.
ninikooo Митусова
Вечная память героям- нашим мальчишкам, отцам и делам!!! Пусть земля им будет пухом… Царствие им Небесное! Они все живы, пока мы о них помним…
Ответить
55 мин.
Василий Никитин
Вот вместо всякой х.... по госканалам, надо показывать и говорить о наших героях, а они все на передовой ГЕРОИ!!!
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии