Хотим поздравить Маркина Алексея Николаевича с днем Отца!🏆 Папа, с Днем отца тебя Поздравляет вся семья! Ты на свете самый лучший, Никогда с тобой не скучно, Всем поможешь, защитишь, Успокоишь, рассмешишь.
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Хотим поздравить Маркина Алексея Николаевича с днем Отца!🏆 Папа, с Днем отца тебя Поздравляет вся семья! Ты на свете самый лучший, Никогда с тобой не скучно, Всем поможешь, защитишь, Успокоишь, рассмешишь.