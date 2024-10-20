Хотим поздравить Маркина Алексея Николаевича с днем Отца!🏆 Папа, с Днем отца тебя Поздравляет вся семья! Ты на свете самый лучший, Никогда с тобой не скучно, Всем поможешь, защитишь, Успокоишь, рассмешишь.