Молодогвардейцы Подмосковья поздравили жительниц региона с Днем матери

РИАМО - 27 ноя. В Подмосковье активисты подмосковного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» поздравили жительниц региона с Днем матери и организовали для них мероприятия и флешмобы, сообщает пресс-служба отделения.
РИАМО - 27 ноя. В Подмосковье активисты подмосковного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» поздравили жительниц региона с Днем матери и организовали для них мероприятия и флешмобы, сообщает пресс-служба отделения.
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