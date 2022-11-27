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Молодогвардейцы Подмосковья поздравили жительниц региона с Днем матери

Молодогвардейцы Подмосковья поздравили жительниц региона с Днем матери

РИАМО - 27 ноя. В Подмосковье активисты подмосковного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» поздравили жительниц региона с Днем матери и организовали для них мероприятия и флешмобы, сообщает пресс-служба отделения.

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