В турецком городе Бодрум убита модель из России и её 15-летняя дочь. Подробности происшествия

Гражданок России застрелили в одном месте, но перевезли на пустынную дорогу возле моря.Стало известно о том, что 42-летнюю модель из России Ирину Двизову и её 15-летнюю дочь застрелили в курортном городе Бодрум, а безжизненные тела вывезли в пригород.