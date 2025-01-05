Белоруссия запрещает продажу российской гречки: причины и последствия Ирина ВальковаВ Белоруссии с 11 января 2025 года вводится запрет на продажу гречневой крупы «Фермер», произведенной российской компанией «Дары полей» из Барнаула.
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