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Белоруссия запрещает продажу российской гречки: причины и последствия

Белоруссия запрещает продажу российской гречки: причины и последствия

Белоруссия запрещает продажу российской гречки: причины и последствия Ирина ВальковаВ Белоруссии с 11 января 2025 года вводится запрет на продажу гречневой крупы «Фермер», произведенной российской компанией «Дары полей» из Барнаула.

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