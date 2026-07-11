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Царьград

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Егор Демин привел "Бруклин" к победе над "Никс" с 20 очками

Егор Демин привел "Бруклин" к победе над "Никс" с 20 очками

В Лас-Вегасе в рамках Летней лиги НБА "Бруклин Нетс" победили "Нью-Йорк Никс" со счетом 91:65. Русский защитник Егор Демин, набравший 20 очков, стал одним из самых результативных игроков, разделив этот успех с одноклубником и игроком "Нью-Йорка".

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