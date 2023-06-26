Министр юстиции – о напряженных отношениях между АП и НЦБК: «Всегда есть разногласия»

Разногласия между представителями Антикоррупционной прокуратуры (АП) и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и раньше были постоянными, но теперь они вылезли наружу, потому что все гораздо прозрачнее, а коммуникация более интенсивная.