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Министр юстиции – о напряженных отношениях между АП и НЦБК: «Всегда есть разногласия»

Разногласия между представителями Антикоррупционной прокуратуры (АП) и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и раньше были постоянными, но теперь они вылезли наружу, потому что все гораздо прозрачнее, а коммуникация более интенсивная.

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