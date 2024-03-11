Рекордные 190 тысяч человек снялись с самозанятости в январе

Ливень

это тлять связано с тем что налоговая окуевает выставляя все налоги автоматом, без каких то оснований... любое поступление считается доходом... и если перестал поступать доход это воспринимается (без каких то оснований) налоговой как укрывательство доходов... и бегай доказывай и оправдывайся... что кстати нарушает смысл самозанятости... как налогообложения без каких-то обязательств и палочной системы...