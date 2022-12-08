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Педро де ла Роса: «Алонсо мотивирован так же или больше, чем 15 лет назад»

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса уверен в будущем Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион «Формулы-1» начнет выступать за британскую команду в 2023 году.

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