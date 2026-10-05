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Парень вычислил молодых людей, которые нашли его карту и пошли по магазинам

Парень вычислил молодых людей, которые нашли его карту и пошли по магазинам

Эмиль потерял банковскую карту, а вскоре начал получать уведомления о покупках продуктов. По операциям и записям с камер он смог установить, кто нашёл его карту и расплачивался ей.

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