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Reuters: ХАМАС направил посредникам предложение о прекращении огня в Газе

Reuters: ХАМАС направил посредникам предложение о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС отправило странам-посредникам в процессе переговоров об урегулировании конфликта с Израилем предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно включает первый этап освобождения израильских женщин, детей, пожилых людей и больных Палестиной в обмен на освобождение от 700 до 1000 палестинских заключенных Израилем.

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