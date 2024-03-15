Reuters: ХАМАС направил посредникам предложение о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС отправило странам-посредникам в процессе переговоров об урегулировании конфликта с Израилем предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно включает первый этап освобождения израильских женщин, детей, пожилых людей и больных Палестиной в обмен на освобождение от 700 до 1000 палестинских заключенных Израилем.