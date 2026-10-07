🏠 Севастопольские семьи могут получить выплату на погашение ипотеки Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что благодаря национальному проекту «Семья» можно получить до 1 миллиона рублей.
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