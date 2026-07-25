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Журнал «Профиль»

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Токаев призвал к заморозке конфликта на Украине и возвращению к "Стамбульской формуле 2.0"

Токаев призвал к заморозке конфликта на Украине и возвращению к "Стамбульской формуле 2.0"

Конфликт на Украине на руку противникам и России, и украинского государства, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске 25 июля 2026 года, в субботу.

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