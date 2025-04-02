Подписчики интересуются: зачем в центре демонтируют трёхгранную призму⁉️ Сооружение давно уже не использовалось в качестве информационного щита.
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Подписчики интересуются: зачем в центре демонтируют трёхгранную призму⁉️ Сооружение давно уже не использовалось в качестве информационного щита.