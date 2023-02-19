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Евгений Тишковец: за сутки на Москву выпадет пятая часть месячной нормы снега

Евгений Тишковец: за сутки на Москву выпадет пятая часть месячной нормы снега

На дорогах будут снежные заносы и гололедица.Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшие сутки Москву и Подмосковье засыплет снегом – выпадет примерно пятая часть месячной нормы осадков – около 9 миллиметров.

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