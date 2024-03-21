Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

Станция готова больше чем наполовину Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что двум строящимся станциям столичного метрополитена — «ЗИЛ» Троицкой линии и «Достоевская» Кольцевой линии присвоили названия.
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