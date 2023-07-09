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Зеленского призвали готовиться к потере важного города после саммита НАТО

Зеленского призвали готовиться к потере важного города после саммита НАТО

Если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, то Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
надо всю украину завоевать и  установить там  свой  порядок. Иначе спокойной жизни из-за украинцев не видать.
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