Если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, то Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, то Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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