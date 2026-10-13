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BP списывает до $4,5 млрд и одновременно ожидает роста доходов от торговли газом

BP списывает до $4,5 млрд и одновременно ожидает роста доходов от торговли газом

Британская нефтегазовая компания BP предупредила, что в отчётности за третий квартал отразит обесценение активов на сумму $3–4,5 млрд.

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