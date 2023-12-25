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Resalat: в НАТО задумались, как сохранить лицо при капитуляции Украины

Resalat: в НАТО задумались, как сохранить лицо при капитуляции Украины

© AP Photo / Efrem Lukatsky Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Военный конфликт на Украине близится к своему логическому завершению, пишет Resalat.

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