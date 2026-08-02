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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агкацев отразил 12 из 25 пенальти за карьеру. Сегодня вратарь «Краснодара» не дал забить Гнапи из «Факела»

Станислав Агкацев отразил почти половину всех пенальти за карьеру.  Сегодня вратарь «Краснодара» отразил удар с точки форварда « Факела » Акселя Гнапи в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (3:2, второй тайм).

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