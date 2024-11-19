Эксперты подсчитали стоимость подготовки машины к зиме

Расходы россиян на подготовку автомобиля к зиме выросли с прошлого года на 16% — до 17800 рублей. Как пишет Комсомольская Правда, ссылаясь на подсчеты аналитиков, здесь учитывается комплект товаров в расчете на один легковой автомобиль (аккумулятор, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость, услуга шиномонтажа и услуга автосервиса по сезонному техобслуживанию).