Politico: рост экономики России помогает ей в конфликте на Украине

Россия улучшает свои позиции в конфликте на Украине благодаря устойчивому экономическому росту и низкому уровню безработицы, путь к которым во время пандемии COVID-19 и проведения СВО проложили масштабные финансовые стимулы российского правительства.
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