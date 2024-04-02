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Politico: рост экономики России помогает ей в конфликте на Украине

Politico: рост экономики России помогает ей в конфликте на Украине

Россия улучшает свои позиции в конфликте на Украине благодаря устойчивому экономическому росту и низкому уровню безработицы, путь к которым во время пандемии COVID-19 и проведения СВО проложили масштабные финансовые стимулы российского правительства.

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