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Как бороться с паутинным клещом в теплице: народные средства

Как бороться с паутинным клещом в теплице: народные средства

Узнайте, как избавиться от паутинного клеща в теплице народными методами. Рецепты настоев, профилактика и советы для дачников СибириПаутинный клещ — крошечный вредитель, способный за неделю превратить ваши тепличные растения в сухие «скелеты», опутанные паутиной.

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