Как бороться с паутинным клещом в теплице: народные средства

Узнайте, как избавиться от паутинного клеща в теплице народными методами. Рецепты настоев, профилактика и советы для дачников СибириПаутинный клещ — крошечный вредитель, способный за неделю превратить ваши тепличные растения в сухие «скелеты», опутанные паутиной.