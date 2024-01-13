Врачи выяснили, что кофе защищает нервные клетки

А также предотвращает развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона.Итальянские неврологи выяснили, что кофе не только бодрит, но и защищает нервные клетки, предотвращая развитие болезней, таких как Альцгеймер и Паркинсон.
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