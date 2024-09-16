Сколько калорий в салате «Мимоза»?

Это популярное у россиян блюдо давно уже стало одним из символов новогодних праздников, но готовят его не только 31 декабря Салат «Мимоза» начал пользоваться популярностью у россиян с середины прошлого века.
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