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Сколько калорий в салате «Мимоза»?

Сколько калорий в салате «Мимоза»?

Это популярное у россиян блюдо давно уже стало одним из символов новогодних праздников, но готовят его не только 31 декабря Салат «Мимоза» начал пользоваться популярностью у россиян с середины прошлого века.

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