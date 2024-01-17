Компания из Японии Nippon Yusen заявила о приостановке грузоперевозок в Красном море

Японская компания Nippon Yusen сообщила о том, что прекращает перевозку товаров по Красному морю, сообщило агентство Jiji, мировая экономика скатывается в рецессию, а страховщики начали сильно задирать тарифы на свои услуги.
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