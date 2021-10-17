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Космический корабль «Союз МС-18» достиг Земли

Космический корабль «Союз МС-18» достиг Земли

Космический аппарат «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») приземлился в казахстанской степи. На борту корабля были космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, пишет ТАСС.

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