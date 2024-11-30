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Карасин: атака ВСУ на Дагестан указывает, что конец режима Зеленского уже близок

Карасин: атака ВСУ на Дагестан указывает, что конец режима Зеленского уже близок

Представитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что попытка киевского режима ударить по Дагестану указывает на то, что конец диктатуры Владимира Зеленского уже близок.

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