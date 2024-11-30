Представитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что попытка киевского режима ударить по Дагестану указывает на то, что конец диктатуры Владимира Зеленского уже близок.
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